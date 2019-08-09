اعتقال متهم باغتصاب طفل لا يتجاوز عمره 5 سنوات

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، أول أمس الثلاثاء، شخصا اختطف طفلا يبلغ من العمر 5 سنوات، واعتدى عليه جنسيا بمنطقة خلاء، ولاذ بالفرار قبل أن تعتقله عناصر الدرك الملكي بمنطقة رأس العين التابعة لسرية سطات، وتقدمه إلى المحكمة وفق تعليمات النيابة العامة.

وحسب مصادر «أخبار اليوم»، فقد انطلق قاضي التحقيق في تحقيقاته الأولية في القضية، قبل أن يأمر بوضع المتهم بالسجن الفلاحي عين علي مومن، رهن الاعتقال الاحتياطي، إلى حين استكمال مجريات التحقيق في النازلة، حيث يواجه تهما تتعلق بالاختطاف والتغرير بقاصر وهتك العرض.

وفي تفصيل الحادث، تفيد مصادر «أخبار اليوم» أن أسرة الطفل الضحية البالغ من العمر 5 سنوات، تقدمت الأسبوع المنصرم، بشكاية لعناصر الدرك بشأن تعرضه للاغتصاب وهتك العرض، ليتم الاستماع إلى الطفل في محضر رسمي، وصف خلاله الوقائع كاملة، وكيف أن المتهم اختطفه ونقله إلى منطقة خلاء، وجرده من ملابسه، ثم مارس عليه الجنس من الدبر بالقوة، غير مكترث لصراخه واستعطافه، متسببا في جروح له على مستوى المخرج، قبل أن يتركه ويلوذ بالفرار.

وأضاف المصادر ذاتها أن الطفل تنقل إلى منزل أسرته بدوار أولاد علي بن علي بالجماعة الترابية أولاد شبانة بدائرة ابن أحمد الشمالية التابعة لإقليم سطات، وسرد عليهم الوقائع بالتفصيل، موردا أوصاف المتهم، وهو ما سهل على عناصر الدرك الملكي عملية القبض عليه، بعد فترة من التربص، حيث حاول الفرار من قبضة الدرك. مشيرة إلى أن الطفل كان يعاني من ألم فضيع على مستوى الدبر، جراء تعرضه للاغتصاب، وهو ما جعل عناصر الدرك الملكي تتعامل بجدية مع الموضوع.

وبتعليمات من النيابة العامة، عملت عناصر الدرك الملكي برأس العين، على الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن الحراسة النظرية، والاستماع إليه في محضر رسمي، كما عرضت الطفل الضحية على طبيب مختص بالمستشفى، والذي أكد فعلا تعرض الضحية لهتك العرض، نتج عنه جروح على مستوى الشرج، كما سلمه شهادة طبية تثبت تعرضه للاغتصاب، وهي الوثيقة التي تم إدراجها في الملف قبل تقديم المتهم أمام الوكيل العام لدى محكمة الجنايات بسطات، بعد فترة الحراسة النظرية.