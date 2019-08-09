استهداف منزل عضو في مجلس البصرة بعبوة صوتية

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن منزل عضو في مجلس البصرة تعرض لاستهداف بعبوة صوتية وسط المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة صوتية انفجرت مساء اليوم مستهدفة منزل عضو مجلس البصرة احمد السليطي، وسط المحافظة، دون وقوع اية اضرار".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".
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