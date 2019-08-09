الرئاسة الموريتانية تعلن تشكيل الحكومة الجديدة‎

أعلنت الرئاسة الموريتانية، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة والتي ستتولى مهامها فور صدور التكليف.

وقالت الرئاسة الموريتانية، في بيان لها، إن 4 وزراء من الحكومة السابقة احتفظوا بمقاعدهم وهم الخارجية والبترول والمعادن، والتعليم العالي والمياه والصرف الصحي.





وأسندت حقيبة العدل لحيموده ولد رمظان، وتولى وزارة الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وأسندت وزارة الدفاع الوطني لحنن ولد سيدي، بينما تولى حقيبة وزارة الداخلية محمد سالم ولد مرزوق.

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واحتفظ 4 من وزراء الحكومة السابقة بمقاعدهم وهم الخارجية والبترول والمعادن، والتعليم العالي والمياه والصرف الصحي.

وأصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء السبت، مرسوما بتعيين إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا رئيسا للوزراء، وكلفه بتشكيل الحكومة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل محمد سالم ولد البشير.

وقال الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الغزواني، عقب تنصيبه رئيسا، إنه سيكون رئيسا لجميع طوائف الشعب مهما اختلفت انتماءاتهم، وإنه سيولي عناية قصوى للفئات المهمشة.



وتوجه "الغزواني" بالتحية للشعب الموريتاني على النضج السياسي والسلوك المدني خلال الانتخابات، مؤكدا أن إدارته ستبدأ في بناء نهضة تهدف لتخفيف وطأة الحاضر وتحسين المستقبل.

وتابع الرئيس الموريتاني قائلا: "سأسعى لخلق فرص عمل لشبابنا الذي يعاني من البطالة، بلدنا يلزمه وجود أغلبية تحكم ومعارضة تنتقد في إطار يحترم فيه كل منهم دوره".

وأدى الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الغزواني اليمين أمام المجلس الدستوري، في حفل تنصيب رسمي الخميس، بحضور مكتب الجمعية الوطنية ومكتب مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة العليا، والعديد من ممثلي الدول الشقيقة والصديقة لموريتانيا والمنظمات الإقليمية والدولية.

ويمثل تنصيب "الغزواني" حدثا بارزا في الحياة السياسية للبلاد، كخطوة هي الأولى من نوعها تنتقل فيها السلطة بين رئيسين منتخبين، وتتم في حضور المدعوين الوطنيين من الشخصيات السياسية والعسكرية في موريتانيا، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في البلاد، إلى جانب الشخصيات الاعتبارية، ورؤساء الأحزاب وممثلي هيئات المجتمع المدني.