إسقاط طائرة حوثية مسيرة باتجاه أبها بالسعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه أبها.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.



وأكد المالكي اتخاذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية.

وأضاف المالكي أن استمرار تبني المليشيا الحوثية للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفي وقت سابق، نجحت قوات التحالف في اعتراض طائرة حوثية بدون طيار، أطلقتها المليشيا الانقلابية من محافظة عمران اليمنية باتجاه جازان جنوب المملكة العربية السعودية.