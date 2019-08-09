الخارجية الأميركية: التحريض على الفرقة والعنف في اليمن سيؤدي إلى مزيد من المعاناة لليمنيين

جدة - عمرو شويل أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، بأن الخارجية الأمريكية تدعو إلى وقف العنف في عدن، وأن الحوار يمثل الطريق الأوحد للاستقرار والوحدة والازدهار في اليمن.

وأشارت، إلى أن التحريض على الفرقة والعنف في اليمن سيؤدي إلى مزيد من المعاناة لليمنيين.