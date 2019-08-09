تحيا تونس يرشح رئيس الحكومة الشاهد لمنصب رئاسة البلاد

قبل ساعات من إغلاق باب الترشح غدا الجمعة، أعلن حزب "تحيا تونس"، مساء اليوم، رسميا ترشيح رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، رسميا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر المقبل.

وكان خلاف تصاعد بين الشاهد وحافظ السبسي ابن الرئيس الراحل بسبب طريقة إدارته لحزب نداء تونس، ليعلن الانشقاق عنه وتدشين حزب "تحيا تونس"، مطلع عام 2019، واستطاع ضم كوادر قوية لهذا الحزب ستخوض غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقبل أعلن الشاهد رفضه الترشح لانتخابات الرئاسة، لكن كان هذا التصريح بالونة اختبار لقياس شعبيته في الشارع، الأمر الذي أثار انقسامات واسعة داخل حزب "تحيا تونس"، ليتراجع اليوم ويعلن الترشح رسميا لانتخابات سبتمبر 2019.