التحالف العربي أعلن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها أنصار الله باتجاه أبها

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​" (​التحالف العربي​) العقيد الركن تركي المالكي، أنّ "قوات التحالف تمكّنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيون​) من محافظة ​صنعاء​ باتجاه أبها". وركّز على أنّ "جميع محاولات "أنصار الله" بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، وأنّ التحالف يتّخذ الإجراءات العملياتيّة كافّة وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين"، مشدّدًا على أنّ "المحاولات المتكرّرة تعبّر عن حالة اليأس لدى الجماعة، وتؤكّد إجرام وكلاء ​إيران​ بالمنطقة ومن يقف وراؤها، كما أنّ استمرار تبنّيها للنجاحات الوهميّة عبر إعلامها المضلل يؤكّد حجم الخسائر الّتي تتلقّاها وحالة السخط الشعبي تجاهها".

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