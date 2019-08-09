العثور على 19 جثة بعضها مقطع الأوصال في المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية أنها عثرت على 19 جثة بعضها مقطع الأوصال في ولاية ميتشواكان في جنوب غرب البلاد.
وقال ممثل الادعاء في الولاية للصحفيين إنهم عثروا على الضحايا، ومن بينهم ثلاث نساء، في ثلاثة مواقع مختلفة في منطقة تعرف بأنها معقل لعصابات المخدرات.
وتسببت المعارك بين العصابات المتنافسة في تحويل ميتشواكان إلى واحدة من أكثر ولايات البلاد عنفا.
وأمر الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بتشكيل قوة الحرس الوطني في محاولة لاحتواء أعمال العنف، وتم نشر 80 ألف فرد حتى الآن لكن مهامهم تشكل التعامل أيضا مع تدفق المهاجرين.
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