أبو ردينة: الوحدات الاستيطانية الجديدة خرق فاضح للقانون وتجاوز للخطوط الحمراء

رأى الناطق باسم الرئاسة ال​فلسطين​ية ​نبيل أبو ردينة​، في خطوة وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، حجر الأساس لبناء 650 وحدة استيطانية جديدة وسط ​الضفة الغربية​، "خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتجاوزًا لكلّ الخطوط الحمراء".

ولفت في بيان، إلى أنّ "استمرار هذه الاستفزازات والأعمال العدائيّة والاستخفاف بالقانون الدولي، يتطلّب دراسة اتخاذ قرارات فاعلة لمواجهة هذه الأعمال، بخاصّة بعد قرار القيادة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي"، مركّزًا على أنّ "بناءً على ذلك، فإنّ دولة فلسطين والدول جميعها تدين هذه النشاطات الاستيطانيّة الّتي تستغلّ السياسة الأميركية الخاطئة في المنطقة بأسرها، الأمر الذي يشكل زعزعة لاستقرار وأمن المنطقة بأسرها".

وبيّن أنّ "الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ أوعز لوزير الخارجية ​رياض المالكي​، بالعمل على ضمّ هذه القضية للملف الذي رفع للمحكمة الجنائية الدولية".