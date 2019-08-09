شركة سياحية بريطانية ألغت رحلاتها البحرية بالخليج بسبب التوترات الإقليمية

أعلنت شركة "بي أند أو كروزس" السياحية البريطانية، "إلغاء رحلاتها البحرية المقرّرة بين تشرين الأول 2019 وآذار 2020 في ​الخليج​، بسبب ارتفاع منسوب التوتر في المنطقة".

وأوضح رئيس الشركة بول لودلو، في بيان، أنّ "ارتفاع منسوب التوتّرات في المنطقة، يعني أنّنا كشركة بريطانية من غير المستحسن أن نحافظ على برنامجنا لدبي والخليج هذا الشتاء"، مبيّنًا أنّ "على الرّغم من أنّنا ندرك أنّ عملاءنا قد يصابون بخيبة أمل، إلّا أنّ سلامتهم وسلامة طاقمنا أمر بالغ الأهمية، لذلك اتّخذنا قرارًا غير عادّي بإخراج سفينة الرحلات البحرية "أوشينا" من المنطقة للموسم المقبل".

وكانت ​إيران​ قد أعلنت الأحد احتجاز ​ناقلة نفط​ أجنبية في الخليج، في ثالث عمليّة من نوعها خلال أقل من شهر في هذه المنطقة الاستراتيجية الّتي تشهد توتّرًا متصاعدًا بين ​طهران​ و​واشنطن​، والّتي يعبر منها ثلث ​النفط​ المنقول بحرًا في العالم.