رئيس الحكومة التونسية يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة

اعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ترشحه لانتخابات الرئاسة التي ستجرى في 15 ايلول وذلك قبل يوم من غلق باب الترشح.
وقال اصغر رئيس وزراء تونسي في مؤتمر لحزبه تحيا تونس "فكرت جيدا وقررت الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".
ومن خلال ترشّحه لهذا المنصب يقول الشاهد انه يريد الانفصال عن النظام القديم "وإعطاء الأمل لجميع التونسيين وبخاصة للشباب" بان بامكانهم ان يكونوا "في مناصب مهمة في الدولة".
وحزب تحيا تونس الذي تأسس في بداية السنة اصبح يملك ثاني كتلة في البرلمان بعد حزب النهضة الاسلامي. وتراجعت شعبية الشاهد في الاشهر الاخيرة بسبب صراعات أجنحة وصعوبات واجهت حكومته في حل مشكلتي البطالة والتضخم.
ودخل الشاهد الحلبة السياسية إثر ثورة 2011 بتأسيس حزب صغير. وتم اختياره في 2016 من الرئيس الراحل قايد السبسي لمنصب رئيس الحكومة حين كان عضوا في حزب نداء تونس، حزب الرئيس الحاكم.
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