رئيس الحكومة التونسية يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة

اعلن رئيس ​الحكومة التونسية​ ​يوسف الشاهد​ ترشحه ل​انتخابات​ الرئاسة التي ستجرى في 15 ايلول وذلك قبل يوم من غلق باب الترشح.

وقال اصغر رئيس وزراء تونسي في ​مؤتمر​ لحزبه تحيا تونس "فكرت جيدا وقررت الترشح لمنصب ​رئيس الجمهورية​".

ومن خلال ترشّحه لهذا المنصب يقول الشاهد انه يريد الانفصال عن النظام القديم "وإعطاء الأمل لجميع التونسيين وبخاصة للشباب" بان بامكانهم ان يكونوا "في مناصب مهمة في ​الدولة​".

وحزب تحيا تونس الذي تأسس في بداية ​السنة​ اصبح يملك ثاني كتلة في البرلمان بعد ​حزب النهضة​ الاسلامي. وتراجعت شعبية الشاهد في الاشهر الاخيرة بسبب صراعات أجنحة وصعوبات واجهت حكومته في حل مشكلتي ​البطالة​ والتضخم.

ودخل الشاهد الحلبة السياسية إثر ثورة 2011 بتأسيس حزب صغير. وتم اختياره في 2016 من الرئيس الراحل قايد السبسي لمنصب رئيس الحكومة حين كان عضوا في حزب ​نداء تونس​، حزب الرئيس الحاكم.