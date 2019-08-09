الراي: أجندة بحث الحريري في واشنطن تتضمّن مسار العقوبات على "حزب الله"

أوضحت مصادر لصحيفة "الراي" الكويتية أن "أجندة بحث رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، في ​واشنطن​ تتضمّن عناوين عدة بينها مسار ​العقوبات الأميركية​ على "​حزب الله​"، مشيرة الى أن رئيس الحكومة سيحاول في واشنطن "شراء المزيد من الوقت وتأكيد التزام حكومته ​النأي بالنفس​ ومضيّها بالمسار الإصلاحي الذي أسستْ له موازنة 2019".

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