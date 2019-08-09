توقعّت المصادر المتابعة للوضع اللبناني، في تصريح إلى صحيفة "الأنباء" الكويتية، "حلحلة الأمور السياسيّة بعد استئناف ​مجلس الوزراء​ جلساته، وأنّ ما بين ​بعبدا​ و​المختارة​ اليوم من تشنّج سياسي قد لا يكون غدًا، في ضوء الدخول الأميركي على خط الأزمة اللبنانية، عبر بيان سفارة ​واشنطن​ في ​بيروت​، الّذي أفضى في مضمونه السياسي إلى ما يمكن اعتبار رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ خطًّا أحمر".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الأنباء: ما بين بعبدا والمختارة من تشنج سياسي قد لا يكون غدا بضوء الدخول الأميركي على خط الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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