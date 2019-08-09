كشف مصدر لصحيفة "القبس" الكويتية، أنّ "معلومات متقاطعة من دوائر أوروبيّة تشي بصدور بيان أوروبي ممثال لبيان ​السفارة الأميركية​ في لبنان"، مرجّحًا أن "يمهّد ذلك ل​عقوبات​ أميركية قد تطال مسؤولين في "​التيار الوطني الحر​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر للقبس: عقوبات أميركية قد تطال مسؤولين في "التيار الوطني الحر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.