عروض ترفيهية تاريخية في احتفال القرية الفرعونية بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

تحتفل القرية الفرعونية، بعيد الأضحى المبارك، بتقديم مجموعة جديدة من العروض المسرحية التاريخية والتي ترتبط بالعيد، بالإضافة إلى البرامج الترفيهية للزوار.

وتقدم خلال أيام العيد، عروض التنورة ومسرحية الظل التاريخية والتي تجسد حياة سيدنا إبراهيم، وذلك يوم الأحد الموافق 8 أغسطس، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتقدم يوم الاثنين ثاني أيام العيد، مسرحية وليد والخروف، والشر النوبي، ومسرحية حتشبسوت، وفي نهاية اليوم تجري مسابقة البحث مع الخروف.

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ويوم الثلاثاء، ثالث أيام العيد، يتميز ببرنامج خاص يتضمن موكب السعادة ومسرحية وليد والخروف، والجديد في اليوم هو الشو الإفريقي والموكب الفرعوني.

ويوم والأربعاء، رابع أيام العيد، فسيتم تقديم مسرحية وليد والخروف ووفاء النيل، وفقرات الفنون الشعبية.

وتختتم القرية برنامجها الترفيهي لعيد الأضحي المبارك، بتقديم عرض الموكب الفرعوني لزوارها، وذلك يوم الخميس الموافق 15 أغسطس.