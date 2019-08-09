مهرجانات وحفلات غنائية.. ننشر برنامج احتفالات "الثقافة" في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

قالت وزيرة الثقافة إن قطاعات الوزارة المختلفة أعدت برنامجًا متنوعًا وثريًا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وأكدت الوزيرة، في بيان اليوم، أن البرنامج تضمن أنشطة وفعاليات تقام في جميع أنحاء الوطن وتهدف إلى إبراز دور الابداع في تنمية وعي الإنسان وبناء المجتمع، كما تؤكد على أهمية الرسالة السامية للفكر والفن.

وفيما يلي برنامج الثقافة للاحتفال بالعيد:

- دار الأوبرا المصرية:

تنطلق عقب عيد الأضحى المبارك فعاليات المهرجان الصيفي بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" في الثامنة مساء الجمعة 16 اغسطس وتستمر حتى 6 سبتمبر وتضم 9 حفلات لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء، هم فرقة بغدادى بيج باند، مي فاروق، عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، مروة ناجي وفرقة المايسترو علاء ياسين، علي الحجار، التونسية غالية بن علي، محمد محسن، خالد سليم ومدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.

كما يتم تكريم 9 شخصيات ساهمت في إثراء الحركة الفنية في مصر والوطن العربى هم سامي فتح الله والمهندس عبدالرحمن نصار عضوا مجلس أمناء أوبرا الإسكندرية، اسم الراحل محمد غنيم وكيل وزارة الثقافة الأسبق، المايسترو عبدالحميد عبدالغفار قائد فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، مصمم الاستعراضات الكبير علي الجندي، الموسيقار محمد علي سليمان ، الدكتورة نيفين المحمودي المدير الفني لاوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، الفنان الكبير سمير صبري، سامي محمود المدير السابق لمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

كما تبدأ فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء مساء الأحد 18 أغسطس وتشمل 42 حفل لفرق دولية إلى جانب نخبة من نجوم الموسيقى والغناء المصريين والعرب هم مي فاروق، محمد الحلو، محمد محسن، مروة ناجى بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين، علي الحجار، هاني شاكر، أحمد جمال، هشام عباس، محمد عدوية، مجد القاسم، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، غالية بن علي (تونس)، تانيا قسيس، دينا الوديدي، الموسيقار عمر خيرت، براس ساوند باند للنفخ والإيقاع، الموسيقار هشام خرما، فريق مسار إجباري، ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق، فرقة أوبرا القاهرة، كايرو باند بقيادة سما سليمان، الشيخ ياسين التهامي، فريق على مر الأجيال، أوركسترا ساوند تراك، أوركسترا النور والأمل، عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وفرقتها، محمد حسن وفرقته، فرقة توناكي (ناميبيا)، فريق كايرو ستيبس (مصر- المانيا)، فرقة إيقاعات غينيا (غينيا)، فرقة رضا للفنون الشعبية، ويف جاز باند، سداسي شرارة، عازف الإيقاع سعيد الأرتيست، بغدادي بيج باند، المطربة زيزي عادل وفرقتها، منى بوركهارد وفرقتها، فرقة سوهاج للفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة إلى جانب فرق من دول الجزائر، الهند، الصين، فنزويلا.

- البيت الفني للمسرح:

يعمل البيت الفني للمسرح خلال عيد الأضحى المبارك بكامل طاقته حيث يقدم ١٢ عرض مسرحي، على رأسها عرض المتفائل الذي يعرض في التاسعة مساء على المسرح القومي وهو مستلهم من رواية كانديد لفولتير، إعداد و إخراج إسلام إمام وبطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، والعديد من نجوم فرقة المسرح القومي.

وتقدم فرقة مسرح الغد في التاسعة مساء على مسرح الغد بالعجوزة عرض " الحادثة" تأليف لينين الرملي ، إخراج عمرو حسان ، بطولة ميدو عبد القادر ، شيماء عبد الناصر، نيجار، فتحي الجارحي.

وتقدم فرقة مسرح الطليعة عرضين بقاعتيها في مسرح الطليعة في العتبة حيث يعرض بقاعة زكي طليمات في السادسة مساء ثاني وثالث ورابع أيام العيد مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء"، تأليف محمود جمال حديني وإخراج تامر كرم وبطولة ياسر صادق، شادي سرور، طه خليفة، موسيقى فؤاد، واعتبارًا من خامس أيام العيد تحتضن قاعة صلاح عبدالصبور في السابعة مساء عرض "نوح الحمام" تأليف و إخراج أكرم مصطفى وبطولة سوين ربيع، حاتم عزت، نشوى حسن، أحمد مجدي.

أما فرقة مسرح الشباب فتقدم عرضين من إنتاجها فيقام على المسرح العائم الصغير بالمنيل في السابعة مساء عرض "بيت الأشباح" تأليف وإخراج محمود جمال حديني، وبطولة خريجي الدفعة الأولى من ورشة إبدأ حلمك.

أما بمحافظة الإسكندرية واعتبارًا من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك تفتتح فرقة مسرح الإسكندرية في السادسة مساء على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي عرض حكايات السندباد تأليف وموسيقى محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد وبطولة هيثم محمد، وفاء قمر، ياسمين سعيد، محمد بريقع.

Advertisements

وفي محافظة البحر الأحمر وابتداء من وقفة عرفات وطوال أيام عيد الأضحى المبارك تقدم فرقة المسرح الحديث في التاسعة مساء بممشى النصر بالغردقة عرض ولاد البلد وذلك ضمن خطة تجوال مسرح المواجهة والتي تنظمها شعبة التجوال والمواجهة التابعة لفرقة المسرح الحديث، العرض تأليف مصطفى سليم، إخراج محمد الشرقاوي، وبطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف ومجموعة من شباب الفنانين.

- المركز القومي لثقافة الطفل:

ينظم المركز القومي لثقافة الطفل عدد من الفعاليات لرواد الحديقة الثقافية للأطفال في السيدة زينب وذلك في السادسة مساء الأربعاء والخميس 14 و15 أغسطس بمشاركة عدد من قطاعات الوزارة وتتضمن المسرح الأسود - السيرك - فرقة كورال أطفال الحديقة - الأراجوز - فرقة المسرح بالحديقة وبعض الاسكيتشات مقدمة من فريق ذوى الهمم التابع للحديقة - عرض فيلم الخروف شون إضافة إلى مجموعة من الورش الفنية في مختلف مجالات الفنون التشكيلية منها الطباعة - إعادة تدوير الخامات - تصميم كروت التهئنة الخاصة بالعيد - الرسم على الوجه – الى جانب ندوة بعنوان "عيدك بصحة" وأيضا لقاء مع احد كتاب الأطفال.

-البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية:

أما البيت الفني للفنون الشعبية يقدم برنامجا متنوعا للجمهور خلال العيد حيث يستمر العرض المسرحي "اليس في بلاد العجائب" على مسرح البالون بالعجوزة من إنتاج فرقة تحت 18 وبطولة مروة عبدالمنعم، ضياء شفيق، حسن الشريف، هبة محمد، بسمة ماهر، نور الشرقاوى، كريم عبد الشافي، محمد عمر، أحمد شومان، أحمد حمودة، ليلى عبد الحميد، محمد فايز، عمر إيهاب، حمادة محمود، مصطفى محمد، نادين خالد، نور شادي، أحمد عبد المعبود، حور الشاذلي، تأليف وإخراج محسن رزق، إلى جانب العرض الاستعراضي الغنائي "مكتوبلي أغنيلك" على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية وبطولة إيمان البحر درويش وشيرين، والعرض الغنائي الاستعراضي "كفر أبو حته" على مسرح مدينة جمصة بطولة ماهر سليم واخراج الفنان حسن سعد، وبقاعة صلاح جاهين يقدم عرض منوعات العيد ويتضمن فقرات للسيرك القومي، عرائس، تنورة وأغاني للفرقة القومية للفنون الشعبية، كما يستمر السيرك القومي في تقديم عروضه وفقراته المميزة بالعجوزة وجمصة والحديقة الثقافية بالسيدة زينب.

- الهيئة العامة لقصور الثقافة:

وتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الفعاليات بالقاهرة والمحافظات بمواقعها العديدة والمقرات التابعة لمؤسسات المجتمع المدني حيث يقدم عرض فني لفرقة الأراجوز بدار الرعاية الاجتماعية بالجيزة إضافة إلى عروض الساحر والتنورة وورش الرسم على الوجه وتصميم الأضحية باستخدام الصوف والخيط، عرض فني لفرقة القناطر للموسيقى العربية على مسرح قصر ثقافة الجيزة.

إلى جانب عدة فعاليات بمكتبة طفل أحمد عرابي بالتعاون مع مكتبتي الدقى وطفل المنيرة الغربية ، حفل لفرقة المنوفية للفنون الشعبية بحديقة الطفل بشبين الكوم ، عروض مسرحية مميزة لنوادي المسرح وهي "الليلة نحلم" ، "تسمحيلي بالرقصة دي" ، "مدينة التلج" و"ضفاير" وذلك على مسرح قصر ثقافة دمياط.

أما في البحر الأحمر فتنظم احتفالية يشارك بها فرقتى التنورة وأطفال الغردقة للفنون الشعبية إلى جانب أمسية شعرية ومسابقات ثقافية بالنادي الاجتماعي بالغردقة.

وفي القليوبية تقدم فرق الموسيقى العربية عروضها الفنية بقصري ثقافة بهتيم والقناطر الخيرية وعرض فني لفرقة عرب الفيوم البدوية بالمسرح المكشوف بقصر الثقافة.

وبطنطا تقدم فرقتي الغربية للفنون الشعبية وكفر الزيات للموسيقى العربية عروضهما الفنية بالمركز الثقافي بالمدينة، أما بكفر الشيخ فتقام عروض فنية للآلات الشعبية بالحامول، دسوق، فوه ومطوبس.