مفوضة حقوق الإنسان تنتقد العقوبات الأمريكية على فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ)

أعربت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الخميس عن قلقها إزاء "التأثير الشديد المحتمل" للعقوبات الأمريكية الجديدة على فنزويلا على حقوق الإنسان لشعبها.

كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنت هذا الأسبوع أنها جمدت أصول حكومة الرئيس نيكولاس مادورو ومنعت الشركات الأمريكية من التعامل مع الدولة.

وقالت باشيليت في بيان إن "العقوبات واسعة للغاية ولا تحتوي على تدابير كافية للتخفيف من آثارها على القطاعات الأكثر عرضة لها من السكان."

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وأضافت: "أخشى أن يكون لها آثار بعيدة المدى على الحقوق في الصحة والأغذية على وجه الخصوص في بلد يعاني بالفعل من نقص خطير في السلع الأساسية".

وأشار إلى أن الاقتصاد الفنزويلي انكمش بنسبة 6ر47 بالمئة بين عامي 2013 و2018.

وأضافت أن العقوبات المفروضة منذ عام 2017 أدت إلى تفاقم آثار الأزمة الاقتصادية في البلاد.