تهنئة رئيسة سنغافورة باليوم الوطني

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيسة جمهورية سنغافورة السيدة حليمة يعقوب، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيسة جمهورية سنغافورة، ولحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيسة جمهورية سنغافورة السيدة حليمة يعقوب، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.