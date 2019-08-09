وأشار إلى أن القرار يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويعكس الإمعان الإسرائيلي في تقويض أسس حل الدولتين المعبر عن الشرعية وإرادة المجتمع الدولي.
وقال سعيد أبو علي إن هذه السلسلة من الانتهاكات الخطيرة والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني باتت تشكل اختباراً حقيقياً لجدية المجتمع الدولي وحرصه على حماية قراراته وتطبيقها بتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمسؤولياتها أمام أجهزة ومؤسسات العدالة الدولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية.
وشدد الأمين العام المساعد على دعم جامعة الدول العربية وأعضائها المتواصل لصمود وحقوق الشعب الفلسطيني، لافتاً النظر إلى أهمية قيام المنظمات والمؤسسات الدولية بدورها ومسؤولياتها لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية المستمرة وإنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة الصادرة من الأمم المتحدة بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.
كانت هذه تفاصيل خبر إدانة عربية لإقامة 2300 وحدة استيطانية بالضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.