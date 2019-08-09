إدانة عربية لإقامة 2300 وحدة استيطانية بالضفة

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإقامة 2300 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة. وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح صحفي أمس، أن القرار يأتي في سياق الهجمة الاستيطانية المتسارعة بصورة غير مسبوقة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

وأشار إلى أن القرار يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويعكس الإمعان الإسرائيلي في تقويض أسس حل الدولتين المعبر عن الشرعية وإرادة المجتمع الدولي.

وقال سعيد أبو علي إن هذه السلسلة من الانتهاكات الخطيرة والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني باتت تشكل اختباراً حقيقياً لجدية المجتمع الدولي وحرصه على حماية قراراته وتطبيقها بتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمسؤولياتها أمام أجهزة ومؤسسات العدالة الدولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية.

وشدد الأمين العام المساعد على دعم جامعة الدول العربية وأعضائها المتواصل لصمود وحقوق الشعب الفلسطيني، لافتاً النظر إلى أهمية قيام المنظمات والمؤسسات الدولية بدورها ومسؤولياتها لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية المستمرة وإنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة الصادرة من الأمم المتحدة بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.