ورحب السفير المعلمي بالسفيرة ريما بنت بندر آل سعود، معبرا عن سعادته وفخره لكونها أول سفيرة في تاريخ المملكة، ومتمنيا لها التوفيق في مهمتها. كما أعرب عن تفاؤله الكبير بما ستحققه من إنجازات مهمة ترتقي بالعلاقات السعودية الأميركية إلى أعلى المستويات وفي كافة المجالات، خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة وإشراكها في الخطط التنموية.
تعزيز التواصل
أكد المعلمي، حرص الوفد الدائم على تعزيز التواصل وتبادل المعلومات مع سفارة المملكة في واشنطن بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة والتطلعات الكبيرة التي تصبو إليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، ويبرز الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في جميع الأصعدة.
إبراز جهود المملكة
ثمنت السفيرة ريما بنت بندر، دعوة السفير المعلمي لها، مؤكدة حرص سفارة المملكة في واشنطن على تعزيز التعاون مع الوفد الدائم بما يخدم الأهداف المشتركة ويحقق تطلعات القيادة، ومعربة عن سعادتها بتواجدها في نيويورك ولقائها أعضاء الوفد الدائم والقنصلية العامة، حيث استمعت سموها لشرح موجز عن أعمال الوفد الدائم، ودوره في إبراز جهود المملكة في مختلف المجالات، وعن أولويات المملكة في الأمم المتحدة والموضوعات التي تهمها على الساحة الدولية، كما استمعت لشرح موجز عن الجهود التي تقوم بها القنصلية العامة في نيويورك في سبيل تقديم أفضل رعاية وخدمة للمواطنين في الولايات المتحدة وللزائرين للمملكة، وجهودها في متابعة القضايا التي تخص المواطنين السعوديين في الولايات المتحدة.
وخلال زيارتها التقت السفيرة ريما بنت بندر، والسفير المعلمي، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد، حيث تم استعراض أوجه التعاون المثمر والفعال بين المملكة والأمم المتحدة وسبل تعزيزها، وجهود المملكة المتعددة نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة يستقبل السفيرة ريما بنت بندر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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