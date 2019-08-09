قتيلان في حريق بقاعدة عسكرية روسية

اندلع حريق أمس في قاعدة عسكرية شمالي روسيا، نجم عنه سقوط قتيلين.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر في القوات الأمنية بمقاطعة "أرخانجيلسك" شمالي روسيا، بأن الانفجار الذي وقع في إحدى الوحدات العسكرية، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 15 شخصا.

ووفقا للأنباء الصادرة عن وسائل الإعلام الروسية، فقد وقع الانفجار في وحدة عسكرية على بعد 30 كيلومترا من مدينة "سيفيرودفينسك".

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن الانفجار وقع أثناء اختبار وحدة لإنتاج محركات الصواريخ في شمال البلاد.

وقال حاكم المنطقة التي وقعت فيها الحادثة، إيجور أورلوف لوكالة "تاس" للأنباء: "وقعت إصابات"، مضيفا أنه يتم إرسال خدمات الطوارئ إلى الموقع.