مشاركة سعودية في الاحتفال باليوم الوطني لكوت ديفوار

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أبيدجان عبد الله بن حمد السبيعي، أمس، في الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 59 لجمهورية كوت ديفوار، بحضور الرئيس الحسن وتارا، وأعضاء الحكومة الإيفوارية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى جمهورية كوت ديفوار.

واحتوى الحفل على عرض عسكري، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات التي تبرز نهضة وتطور جمهورية الكوت ديفوار.