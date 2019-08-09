التحقيق في اختفاء 11 شخصا خلال فضّ اعتصام الخرطوم

وقال المحامي شوقي يعقوب إنّ «عدد الأشخاص الذين اختفوا في الاعتصام وجرى توثيق حالتهم، وفتحت لأجلهم إجراءات قضائية، هو 11».
وأوضح يعقوب خلال مؤتمر صحفي لتجمّع المهنيين السودانيين، أنّ كثرا آخرين ربّما اختفوا أيضا، ولكنّ حالاتهم لم توثّق بالشكل الوافي.
وتقول لجنة طبية قريبة من الحركة الاحتجاجية، التي قادت نحو إسقاط الرئيس عمر البشير بعد 30 عاما في الحكم، إنّ 127 شخصا على الأقلّ قتلوا في 3 يونيو خلال فضّ الاعتصام، الذي استمر لنحو شهرين أمام مقرّ الجيش.
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