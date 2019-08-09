ضيوف خادم الحرمين من نيوزيلندا يرتدون الزي السعودي

ارتدى ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة من نيوزيلندا، الزي السعودي، تقديرا ووفاء لمواقف المملكة تجاه الأمة الإسلامية في شتى أنحاء الأرض.

وعبروا عن مشاعرهم قائلين: إن هذه المشاعر تجاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، هي التي دفعتهم إلى اقتناء الزي السعودي اليوم.

وأشاد الضيوف بما وجدوه من خدمات مميزة منذ وصولهم لأرض السعودية حجاجا، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويبلغ عددهم 6500 حاج وحاجة من 79 دولة.

ورفعوا شكرهم لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على عنايتهما ورعايتهما بقضايا الأمة الإسلامية، كما شكروا وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على تنظيم هذا البرنامج الإيماني.

استضافة كريمة

قدم رئيس مجلس الفكر الإسلامي قبلا إياز من جمهورية باكستان الإسلامية، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الاستضافة الكريمة التي تلقاها بكل حفاوة وسرور لأداء مناسك الحج ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للحج والعمرة والزيارة.

وقال: إن المستضافين في البرنامج يعتزون بدعوة المملكة لأداء هذا النسك الإيماني والركن الخامس من أركان الإسلام، مضيفا أن المملكة سبّاقة في فعل الخير، وهي أولى الدول الإسلامية وفي مقدمتها، وواجهة للعالم الإسلامي، ففيها قبلة المسلمين، وفيها مدينة النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيها مهبط الوحي.

وأضاف أن المملكة استضافت الحجاج من جميع أنحاء العالم الإسلامي وكأنه حلم أن يأتوا للمملكة لأداء مناسك الحج، ولكن خادم الحرمين الشريفين حقق لهم هذا الحلم، وهذا فخر للمملكة. وأشاد إياز في ختام تصريحه بالعلاقات الوثيقة التي تربط المملكة وجمهورية باكستان.

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كسوة الكعبة

زار وفد من ضيوف خادم الحرمين الشريفين مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين، واطلعوا على كيفية صناعة كسوة الكعبة المشرفة والخيوط المستخدمة في حياكة الكسوة، واستخدام أحدث التقنيات في الحياكة والنسيج، ثم توجه الوفد إلى معرض عمارة الحرمين واستمع لشرح مفصل عن المقتنيات التي يضمها المعرض والجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لإبراز هذا التراث التاريخي العريق، من بداية العصر الأموي إلى العصر السعودي الزاهر.

وأبدى الوفد إعجابه وتقديره بمدى التطور الذي يشهده الحرمان الشريفان خلال العهد السعودي الزاهر، وبما يكفل -بإذن الله- تقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام.

حجاج غينيا بيساو

اكتمل وصول 500 حاج وحاجة من جمهورية غينيا بيساو ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، حيث كان في استقبالهم فور وصولهم إلى مقر إقامتهم عدد من رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في البرنامج الذين استقبلوهم بالورود وماء زمزم، والتمر والقهوة العربية. ورحبت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بضيوف خادم الحرمين الشريفين في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مقدمة التهنئة لهم بسلامة الوصول، ومتمنية لهم طيب الإقامة، مؤكدة في الوقت ذاته تسخير جميع الإمكانات والتسهيلات لضيوف البرنامج.

من جهته، عبر الضيوف عن عظيم شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على ما وجدوه فور وصولهم للمملكة من حفاوة وترحيب، مبينين أن هذه الاستضافة تؤكد ما يحمله خادم الحرمين الشريفين من مشاعر إنسانية ومحبة وحرص على خدمة الإسلام والمسلمين، سائلين الله -عز وجل- أن يجعل عمله في موازين حسناته، وأن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين، وأن يمده بعونه ونصره وتأييده.