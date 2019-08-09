العراق.. القضاء على خلية إرهابية في ديالى

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل)

كشف رئيس اللجنة الأمنية في محافظة ديالى، صادق الحسيني، أمس،‏ عن تفاصيل عملية «وادي الكلال» شرق بعقوبة، استهدفت فلولاً لتنظيم «داعش» كانت تخطط لاستهداف الأبرياء في العيد، وقال الحسيني: إن «قوة استخبارية توغلت إلى عمق وادي الكلال‏ في أطراف حوض الندا، واشتبكت مع خلية انتحارية مرتبطة بتنظيم داعش، كانت مختبئة في مضافة تحت الأرض، ونجحت من قتل 4 منها يرتدون أحزمة ناسفة».

وفي كركوك، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس، عن اعتقال مسؤول «مغانم» في تنظيم «داعش» بالمحافظة، وقالت الوزارة، في بيان: «تمكنا من اعتقال الإرهابي المكنى أبو شاهر، الذي يشغل منصب مسؤول الغنائم في تنظيم داعش». بدوره، أعلن مصدر أمني عراقي، أمس، أن حصيلة النزاع العشائري في منطقة الدورة جنوب بغداد، بلغت 9 قتلى و5 جرحى، كما أفاد مصدر في الشرطة بأن ضابطاً قُتل، وأصيب 4 بتفجير استهدف دورية للجيش جنوب بغداد.