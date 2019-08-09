"الهلال" يتفقد أعمال حفر بئرين ارتوازيتين في صحراء حضرموت

حضرموت (الاتحاد)

تفقد وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سير العمل في حفر بئرين ارتوازيتين في صحراء حضرموت، يجري تنفيذهما بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن جهودها الرامية لدعم قطاع المياه وتوفير مياه نقية صالحة للشرب في المناطق المتضررة بالمحافظات المحررة.

وتقع البئران في منطقتي «القويع» و«حورام» الصحراويتين، حيث جاء تنفيذهما ضمن مشروع متكامل تبنته الهيئة لحفر 18 بئراً ارتوازية في مناطق صحراوية بحضرموت، وذلك تلبية لنداءات الأهالي بشأن إنهاء معاناتهم جراء شح المياه وارتفاع تكاليف نقلها.

وأوضح حميد راشد الشامسي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت، أن الزيارة التفقدية تأتي في إطار الإشراف المباشر على العمل والاطلاع عن كثب على مستوى الإنجاز والأعمال التي تمت منذ توقيع اتفاقية البدء في أعمال الحفر، مؤكداً بأن الهيئة حريصة على إنجاز المشروع في وقته المحدد بالمواصفات المتفق عليها، من أجل تخفيف معاناة الأهالي في الحصول على المياه.

وأكد عدد من المهندسين الميدانيين أن المشروع يسير وفق ما تم التخطيط له بالدراسات والتصاميم، مشيرين إلى أن توفير المياه لمنطقتي «القويع» و«حورام» يمثل إنجازاً كبيراً بعد سنوات طويلة من المعاناة التي تجرعها أبناء تلك المنطقتين الصحراويتين، مشيرين إلى أن هناك حرصاً واهتماماً كبيرين من جانب الإمارات في إنجاز المشاريع المتعلقة بحفر الأبار الارتوازية في المناطق الصحراوية لتوفير المياه النقية للأهالي وإنهاء مشكلة شح المياه التي يعانون منها. ولقي تنفيذ المشروع ترحيباً واسعاً من قبل الأهالي وبالأخص سكان المناطق الصحراوية الذين عاشوا فترة طويلة في معاناتهم مع شح المياه إلى أن أطلقت الهيئة هذا المشروع الحيوي المنفذ بالشريط الصحراوي، وتوجهوا بخالص شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات ولهيئة الهلال الأحمر.