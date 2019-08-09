"الشرعية" تهاجم مواقع الحوثيين في صعدة وحجة

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

شنت قوات الشرعية اليمنية، مسنودةً بالتحالف العربي، هجمات على مواقع ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في محافظتي صعدة وحجة، فيما اختطفت الميليشيات عشرات النازحين من أبناء الحديدة عقب عودتهم إلى مناطقهم، وأعلن عدد من قبائل مديرية «كسمة» بمحافظة ريمه النفير العام، بعد مقتل أحد أبنائها على يد مشرف حوثي أثناء تواجده في مقر عمله. جاءت هذه التطورات فيما أعلنت السلطات الأمنية بمحافظة حضرموت رفع الجاهزية في مختلف المديريات، تحسباً لأية هجمات إرهابية أو محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار.

شن الجيش اليمني، بإسناد جوي من التحالف العربي، أمس، هجمات على مواقع لميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظتي صعدة وحجة شمال البلاد، وذكرت مصادر ميدانية في صعدة لـ«الاتحاد»، أن وحدات عسكرية تابعة للجيش هاجمت مواقع للميليشيات الحوثية في شمال مديرية «كتاف والبقع» قرب الحدود اليمنية السعودية، مشيرةً إلى أن الهجوم تزامن مع ضربات جوية للتحالف استهدفت مواقع حوثية، ما أسفر عن تدمير آليات عسكرية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، كما هاجمت وحدات أخرى من الجيش اليمني مدعومةً بغطاء جوي من التحالف، أمس، مواقع تمركز الميليشيات في شمال مديرية «باقم» أقصى شمال صعدة، وأعقب الهجومين اندلاع اشتباكات بين الطرفين استمرت ساعات، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

وفي محافظة حجة المجاورة، شن الجيش اليمني هجوماً على مواقع للحوثيين شرقي مديرية «حرض»، حيث قصفت مقاتلات التحالف مواقع وتحركات للميليشيات في منطقة الاشتباكات، إلى ذلك، تواصلت أمس، خروقات الحوثيين للهدنة الإنسانية في محافظة الحديدة، وقال سكان ومصادر ميدانية، إن ميليشيات الحوثي قصفت بالقذائف مواقع تابعة للقوات المشتركة شرق مديرية «حيس»، مشيرين إلى أن القصف كان عنيفاً، وتخللته عمليات قنص على مواقع عسكرية.

كما استهدفت ميليشيات الحوثي، بالقذائف المدفعية والصاروخية مواقع تابعة للقوات المشتركة في مديريتي «التحيتا» و«الدريهمي»، وفي محيط مدينة «الصالح» شرقي مدينة الحديدة، وفي سياق متصل، اختطفت الميليشيات عشرات النازحين من أبناء الحديدة، عقب عودتهم إلى مناطقهم، لتفقد منازلهم وممتلكاتهم بعد نزوحهم منها، وأفادت مصادر حقوقية، أن نقاط تفتيش حوثية في مدينة الحديدة قامت باعتقال واختطاف عدد من النازحين إلى المناطق المحررة، وأشارت المصادر إلى أن اختطاف النازحين ترافق مع حملة مداهمة واسعة طالت الكثير من المنازل في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، مشيراً إلى أن ذوي الكثير من النازحين في مخيمات متواجدة في الساحل الغربي، أبلغوا عن اختطاف ذويهم بعد ساعات من وصولهم لمناطقهم.

وفي سياق آخر، أعلن عدد من قبائل مديرية «كسمة» في محافظة ريمه، النفير العام للتنديد بمقتل أحد أبنائها على يد مشرف تابع لميليشيات الحوثي الإرهابية، أثناء تواجده في مقر عمله.وقالت مصادر محلية، إن مسلحين قبليين يحاصرون مديري «كسمة»، للمطالبة بتسليم المشرف الحوثي ومرافقيه الذين قاموا بإعدام وتصفية الملازم حيدر يوسف السنة، مدير البحث الجنائي بالمديرية، مشيرةً إلى أن قبائل ريمه احتشدت، وأعلنت النفير العام للأخذ بالثأر من قتلة أحد أبنائهم على يد الميليشيات. وأشار المصدر إلى أن مسلحي القبائل يطالبون بتسليم القتلة وتقديمهم للمحاكمة، رافضين التستر على المجرمين ومحاولة إلصاق التهم بأحد عناصرهم فقط، لافتاً إلى أن رجال القبائل يرفضون الانتهاكات والممارسات التي تنتهجها ميليشيات الحوثي بحق أبناء المديرية، ويؤكدون اعتزامهم التصدي لها، وأكد المصدر أن المشرف الحوثي المدعو «عبده النبعي» ومرافقيه قاموا بتصفية مدير البحث الجنائي في «كسمة»، الملازم «حيدر يوسف»، بصورة تعسفية، بعد رفضه الممارسات التعسفية غير القانونية، التي ينتهجها المشرف الحوثي في المديرية.

وفي سياق آخر، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت أمس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار «مسيّرة» أطلقتها الميليشيات الحوثية من محافظة عمران باتجاه جازان. وأوضح العقيد المالكي، أن استمرار محاولات الميليشيات إطلاق الطائرات بدون طيار يعبر عن إفلاس الميليشيات الإرهابية ونهجها اللاأخلاقي باستخدامها في الأعمال العدائية والإرهابية ومحاولات استهدافها للمدنيين، ويعكس وضع الميليشيات على الأرض وخسائر مقاتليها المغرر بهم، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الأمنية في محافظة حضرموت، رفع الجاهزية القتالية في مختلف مديريات الساحل والوادي، تحسباً لأية هجمات إرهابية أو محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار، وأفاد مسؤولون أمنيون في المكلا، لـ«الاتحاد»، أن الأجهزة الأمنية في مختلف مناطق حضرموت أطلقت خطة شاملة لتأمين المديريات، وتعزيز حالة الاستقرار الأمني، خصوصاً مع قدوم عيد الأضحى، مشيراً إلى أن الخطة ترتكز على نشر الدوريات الأمنية في مختلف المناطق، وتعزيز النقاط العسكرية، وتشديد الإجراءات التفتيشية في مداخل ومخارج المحافظة.