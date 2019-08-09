الكويت تتسلم رفات أسرى لها من العراق فقدوا منذ 28 عاما

أعلنت الكويت، الخميس، تسلم رفات أسرى كويتيين من السلطات العراقية، فقدوا أثناء الغزو العراقي للبلاد قبل 28 عاما.



ووفق وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، فقد "تسلمت الكويت اليوم رفات أسرى ومفقودين كو?ت??ن من العراق، عبر منفذ العبدلي الحدودي بين البلدين، لاستكمال عمل?ات المطابقة وتحديد هوية هؤلاء الأشخاص".



وقال مسؤول متابعة ملف الأسرى والمفقود?ن في وزارة الخارج?ة الكويتية رب?ع العدساني، إن بلاده "تقدمت بطلب رسمي للسلطات العراقية لنقل تلك الرفات (لم يحدد عددها) إلى الكويت"، وفق الوكالة.



ولم يذكر العدساني عدد الرفات التي تسلمتها بلاده، لكنه قال في تصريحات صحفية، إن الكويت بهذا العدد تكون قد تسلمت 236 رفات من إجمالي 602 أسير كويتي قتلوا على أيدي النظام العراقي السابق.



وأضاف أنه لم يتم إلى الآن تحديد مصير 366 من الأسرى الكويتيين.



من جانبه، قال مصدر أمني من شرطة محافظة البصرة‎ التي يقع بها المنفذ في حديث للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، إن "عملية تسليم رفات الكويتيين وعددهم 46، جرت بحضور رسمي من البلدين".



وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت اللجنة الثلاث?ة المعن?ة بحل قض?ة أسرى ومرت?ني الكو?ت، التابعة للصل?ب الأحمر الدولي، اكتشاف رفات بشر?ة في جنوب العراق، ?ظن أن?ا تعود لمواطن?ن كو?ت??ن من أسرى الحرب خلال 1990 ـ 1991.



واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما عام 2003، في أعقاب إسقاط النظام العراقي السابق على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات