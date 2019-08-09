مكة: توزيع 19 مليون لتر من ماء زمزم على الحجاج

وزع مكتب "الزمازمة" المكلفين بسقاية الحجيج في مدينة مكة المكرمة، 19 مليون لتر من ماء زمزم، على ضيوف الرحمن.



وأفادت صحيفة "عكاظ" المحلية، أن عدد عبوات ماء زمزم سعة 20 لترًا التي وزعها مكتب الزمازمة ببرنامجه الثاني بخطته التشغيلية على مساكن ضيوف الرحمن بمكة المكرمة حتى 5 ذي الحجة الجاري بلغ أكثر من 950 ألف عبوة.



وأشارت أن هذه العبوات وزعت على أكثر من 3600 مسكن بأحياء مكة المكرمة، وفق منظومة تقنية حديثة مرتبطة بالمسار الإلكتروني لحجاج الخارج.



فيما وزع المكتب نحو مليوني عبوة من ماء زمزم سعة 200 مللي على ضيوف الرحمن أثناء مرورهم بمراكز استقبال الحجاج بمداخل مكة المكرمة، وفق البرنامج الأول من خطته التشغيلية.



ويحرص حجاج بيت الله الحرام، منذ اللحظات الأولى لدى وصولهم إلى مشارف مكة، على ترطيب حناجرهم بماء زمزم، طلبا لـ"خير ماء على وجه الأرض".



وشرب ماء زمزم، من أكثر العادات التي تلازم الحجيج، طوال إقامتهم في الحرم المكي.



ووردت أحاديث نبوية في فضل ماء زمزم منها: "خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم".



المصدر: وكالات

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