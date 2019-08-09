كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحويل رحلات الطيران من عدن إلى سيؤون وسط احتدام المعارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت السلطات اليمنية، اليوم الخميس، تحويل رحلات الجوية من مطار عدن الدولي إلى مطار سيؤون في حضرموت، بدءا من غدا الجمعة.

أوقفت الخطوط الجوية اليمنية، رحلاتها إلى مطار عدن الدولي، جراء تصاعد المواجهات بين الحماية الرئاسية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

وقال مصدر في شركة الخطوط الجوية اليمنية لوكالة "سبوتنيك" إنها حولت اليوم رحلة قادمة من عمّان إلى مطار سيئون الدولي بدلاً عن مطار عدن حرصاً على سلامة المسافرين جراء المواجهات مديرية خورمكسر التي يقع المطار فيها.

وأضاف أن "اليمنية" حولت أيضاً كافة رحلاتها ليوم غدٍ الجمعة عبر عدن إلى مطار سيئون الدولي.

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في سياق متصل، وعلى مقربة من مطار عدن الدولي، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بتوسع المواجهات بين اللواء 39 مدرع "معسكر بدر" وقوات الانتقالي في مديرية خورمكسر شرق عدن وامتدادها إلى حي أكتوبر وجولة الرحاب والخط البحري الرابط مع المنصورة.

كما أشار موقع "عدن الغد" إلى أن تلك الأوضاع الأمنية المتردية، تسببت في اتخاذ سلطات الحكومة اليمنية قرارا بتحويل رحلات الطيران من مطار عدن إلى مطار سيؤون.

وقال مدير مكتب الإعلام و العلاقات العامة في مطار عدن الدولي، جياب يوسف، إن شركات الطيران أبلغتهم عن تحويل رحلات غد الجمعة من مطار عدن الدولي إلى مطار سيئون في حضرموت، بسبب سوء الأوضاع الأمنية في عدن .

واضاف المسؤول اليمني: "تلك القرارات تأتي للحفاظ على المسافرين وشركات الطيران الناقلة، ومجرد إجراءات احترازية لتأمين السلامة الجوية".

وتصاعدت حدة التوتر بين المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحكومة الشرعية في عدن، على خلفية اتهامات أطلقها نائب رئيس المجلس، هاني بن بريك الثلاثاء الماضي ، للحكومة بالتواطؤ مع جماعة الحوثيين ، في استهداف معسكر الجلاء التابع للحزام الأمني في مديرية البريقة، بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة مفخخة، الخميس الماضي، والذي أدى إلى مقتل 36 عسكريا، بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد، العميد منير المشالي اليافعي.