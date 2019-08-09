كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العسكري السوداني يُسقِط عقوبة الإعدام عن قيادات ثورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان اقراراً بالعفو العام عن مالك عقار رئيس “الحركة الشعبية قطاع شمال- جناج عقار”، ونائبه ياسر عرمان.

وأعلن تلفزيون السودان القومي اليوم “الخميس” العفو عن عرمان وعقار ، وكان قد صدر حكماً بالإعدام في مواجهتهما في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.

وأوضح التلفزيون القومي أن قرار العفو شمل قيادات أخرى، لكنه لم يسمها ولم يحدد انتماءها.

ويأتي هذا العفو إنفاذا للإعلان الدستوري الذي وقعه المجلس العسكري مع قوى “إعلان الحرية والتغيير” الأحد الماضي، بالأحرف الأولى، ونص على إصدار عفو عام في الأحكام الصادرة ضد القيادات السياسية وأعضاء الحركات المسلحة بسبب عضويتهم فيها.