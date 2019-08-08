أكد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الخميس، إصابة لاعبه الألماني ليروي ساني في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى.
وتعرض ساني للإصابة خلال نهائي كأس الدرع الخيرية، الأحد الماضي، الذي جمع فريقه بنادي ليفربول، حيث عاد اللقب لمانشستر سيتي بعد تفوقه بركلات الترجيح(5_4)، علما أن زمن المباراة الأصلي انتهى بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.
وخضع النجم الألماني لفحوصات طبية مكثفة منذ مباراة الدرع الخيرية، قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن إصابته في الرباط الصليبي، وهو ما سيفرض عليه إجراء عملية جراحية الأسبوع المقبل، كما أعلن عن ذلك بطل إنجلترا، مؤكدا أنه سيوفر كل الدعم لساني من أجل التعافي من إصابته.
وكان ساني محط أنظار نادي بايرن ميونخ الألماني، الذي أبدى رغبة كبيرة في ضمه، غير أن إصابة اللاعب قد تجعل مسؤولي الفريق البافاري يسرفون النظر عن نجم مانشستر سيتي.
كانت هذه تفاصيل خبر اللاعب سيخضع لعملية جراحية الأسبوع المقبل.. مانشستر سيتي يعلن إصابة ساني بالرباط الصليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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