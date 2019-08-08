طنجة.. ولي العهد مولاي الحسن يُشاهد فيلما سينمائيا رفقة أصدقائه

يواصل ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الاستمتاع بعطلته في مدينة طنجة، إذ قصد مساء أمس الأربعاء السينما لمشاهدة أحد الأفلام هناك.

وأفادت مصادر “اليوم24″، أن ولي العهد، حل أمس بسينما ميغاراما المتواجدة في المركب التجاري “سيتي مول”، رفقة عدد من أصدقائه وحراسه الشخصيين.

و يقضي ولي العهد عطلته في مدينة البوغاز إلى جانب شقيقته للا خديجة، والملك محمد السادس.

هذا، وليست هي المرة الأولى التي يقصد فيها الأمير مولاي الحسن سينما “ميغاراما” بطنجة، إذ زارها العام الماضي أيضا، كما سبق له مشاهد أحد الأفلام في قاعة” ميغارما” الدار البيضاء في نفس السنة، إضافة إلى تردده على السينما بمدينة الرباط بشكل دوري من أجل مشاهدة أفلام رفقة تلاميذ من مختلف الطبقات الاجتماعية في إطار انفتاح ولي العهد على محيطه.

وكان ولي العهد،قد حل أول أمس الثلاثاء، ضيفا على مطعم “3hs” الذي يملكه البطل المغربي في القتال الحر “أبو زعيتر” في طنجة، ، وذلك لتناول وجبة العشاء في المطعم المختص في تقديم وجبات “البورغر”.