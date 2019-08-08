بعد المنع.. جماعة طنجة تمنح ترخيصا للراغبين في شي رؤوس الأضاحي لكن بشروط

أصدرت جماعة طنجة اليوم الخميس، قرارا بمنح ترخيص استثنائي للراغبين في شي الرؤوس في الشوارع والأزقة، وذلك بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها بلاغ أمس حول منع هذه العادة التي دأب عليها شباب المدينة كل عيد أضحى.

واشترطت الجماعة في بلاغ لها، الامتثال لتعليمات الإدارة والسلطة المحلية واحترام المساحات المرخصة وعدم غلق الممرات، فضلا عن استعمال النار بطريقة معقلنة، واجتناب أسباب الحريق، مع الحرص على إطفاء النيران بعد الانتهاء من مزاولة النشاط.

وشدد بلاغ الجماعة على ضرورة تنظيف المكان بعد الانتهاء من مزاولة النشاط، مع جمع كل المخلفات والأزبال، كما منعت تشغيل الأطفال الصغار والأشخاص الذين ليس لهم دراية بهذا النشاط، والحفاظ على الهدوء وعدم إزعاج السكان.

وأوضح البلاغ ذاته، أن قرار الجماعة يدخل ضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية من بينها إحداث سوق مؤقت للماشية بمنطقة الحرارين، ومنع البيع بالمستودعات والكراجات، والدعوة إلى تعبئة استثنائية للسلطات المحلية والمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الاعلام من أجل شعار “طنجة مدينة نظيفة”، بالاضافة إلى ضرورة التواصل مع غرفة الصناعة التقليدية ودعوة مهنيي الحدادة قصد التعبئة وتأطير عملية شي الرؤوس.

واعتبرت الجماعة في بلاغها، أن الإجراءات تهدف إلى المحافظة على الشعائر والتقاليد وفق شروط وظروف الصحة والسلامة والأمن العمومي.