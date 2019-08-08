حل الفنان المغربي رشيد الوالي والفنانة المغربية بشرى أهريش، ليلة أمس الأربعاء، ضيفين على بيت الفنان المصري سامح الصريطي، على هامش تواجدهما بدولة مصر.
وكشف الوالي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صباح اليوم الخميس، أن زيارته وبشرى لبيت الفنان المصري الشهير بالقاهرة تأتي على هامش حلولهما ضيفين على برنامج حواري يعرض على mbc.
ونشر الوالي مقطع فيديو من داخل منزل الفنان سامح الصريطي الذي كان بجانبه مصحوبا بابنته والفنانة بشرى أهريش، ليوجه له الشكر على حسن الضيافة والاستقبال، ويؤكد له أن الجمهور المغربي يحبه.
ورد السريطي على الوالي :” أنا أحب بيتي عادة.. لكنني أحببته الآن أكثر بوجودكم”.
كانت هذه تفاصيل خبر الوالي وأهريش في ضيافة ممثل مصري شهير-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.