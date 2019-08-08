الوالي وأهريش في ضيافة ممثل مصري شهير-فيديو

حل الفنان المغربي رشيد الوالي والفنانة المغربية بشرى أهريش، ليلة أمس الأربعاء، ضيفين على بيت الفنان المصري سامح الصريطي، على هامش تواجدهما بدولة مصر.

وكشف الوالي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صباح اليوم الخميس، أن زيارته وبشرى لبيت الفنان المصري الشهير بالقاهرة تأتي على هامش حلولهما ضيفين على برنامج حواري يعرض على mbc.

ونشر الوالي مقطع فيديو من داخل منزل الفنان سامح الصريطي الذي كان بجانبه مصحوبا بابنته والفنانة بشرى أهريش، ليوجه له الشكر على حسن الضيافة والاستقبال، ويؤكد له أن الجمهور المغربي يحبه.

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ورد السريطي على الوالي :” أنا أحب بيتي عادة.. لكنني أحببته الآن أكثر بوجودكم”.