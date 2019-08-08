الداخلية المصرية: تصفية 15 إرهابيا على صلة بحادث معهد الأورام

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:58 مساءً, 8 أغسطس 2019 م
المناطق _ وكالات
أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 15 إرهابيا خلال مداهمتين أمنيتين استهدفتا خليتين إرهابيتين بالقاهرة والفيوم، على صلة بحادث معهد الأورام وتحديد هوية الإرهابي مرتكب حادث معهد الأورام.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم ـ أنه بمداهمة قوات الأمن لأوكار عناصر الخلية الإرهابية لحركة ” حسم ” أحدهما مبنى مهجور بمركز إطسا بالفيوم، والآخر شقة بمنطقة الشروق 3 بالقاهرة، قامت تلك العناصر بإطلاق النار على القوات وأسفر التعامل عن مصرع 8 إرهابيين في الوكر الأول و7 عناصر في الوكر الثاني وتحفظ على الأسلحة وكميات مختلفة من المواد المصنعة للعبوات المتفجرة داخل الوكرين.
وأوضح البيان أن منفذ حادث تفجير سيارة مفخخة بمحيط معهد الأورام بمنطقة المنيل ، هو عبد الرحمن خالد محمود، مطلوب على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 المعروفة بـ”طلائع حسم”، وتم تأكيد ذلك من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء التي عثر عليها والمجمعة من مكان الحادث مع نظيرتها من أفراد أسرته.
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