التعادل السلبي يخيم على مواجهة اسود الرافدين ونسور قاسيون بغرب اسيا

ولم يتمكن الفريقان من الوصول الى الشباك طيلة دقائق المباراة لتنتهي كما بدأت سلبية من دون اهداف.

ووصل المنتخب الوطني الى النقطة السابعة في صدارة المجموعة الاولى، فيما اصبح رصيد المنتخب السوري نقطتين.