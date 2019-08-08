التعادل السلبي يخيم على مواجهة اسود الرافدين ونسور قاسيون بغرب اسيا

2019-08-08 | 23:18
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خيم التعادل السلبي 0-0 على مباراة المنتخب الوطني امام نظيره السوري في المباراة التي اقيمت على ملعب كربلاء الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الاولى لبطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا.
ولم يتمكن الفريقان من الوصول الى الشباك طيلة دقائق المباراة لتنتهي كما بدأت سلبية من دون اهداف.
ووصل المنتخب الوطني الى النقطة السابعة في صدارة المجموعة الاولى، فيما اصبح رصيد المنتخب السوري نقطتين.
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