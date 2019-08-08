الاعلام الامني يعلن قتل مدنيين اثنين بالقصف على قرية ابو نزار

اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن مقتل مدنيين واصابة في الهجوم على قرية ابو نزار.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مدنيين اثنين قتلا بسقوط اربع قنابر هاون على قرية ابو نزار في محافظة ديالى".

واضافت ان "القوات الأمنية اجرت بحثا عن عناصر ارهابية أقدمت على هذا العمل الإجرامي".

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وافاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الخميس، بان مدنيين اثنين اصيبا بسقوط قذائف هاون على قرية في المحافظة.