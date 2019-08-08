الخزعلي يغرد بشأن صدور الامر الديواني بتعيين مفتشين عموميين جدد

غرد الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الخميس، بشأن صدور الامر الديواني بتعيين مفتشين عموميين جدد.

وقال الخزعلي في تغريدة له نشرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتابعتها الخليج 365، "نستغرب صدور امر ديواني بتعيين مفتشين عموميين جدد، بعدما صوت مجلس النواب من حيث المبدأ على إلغاء عملهم بحضور رئيس مجلس الوزراء".

ودعا الخزعلي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى "مراجعة هذا الأمر الديواني"، مطالبا "مجلس النواب بحسم ملف المفتشين العموميين من الأساس وإلغاء هذا العنوان".

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وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف انتقدت، اليوم الخميس، وبشدة استحداث مفتشين عموميين جدد في الوزارات والهيئات بدلاً من تقليص اعدادهم، معتبرة ان من اعطى المشورة لرئيس الوزراء بزيادة اعدادهم هو شخص "منتفع وانتهازي".

واظهرت وثيقة صادرة عن رئاسة الحكومة، اليوم الخميس، أمرا ديوانيا يقضي باستحداث مكاتب مفتشين عموميين في البنك المركزي العراقي وهيئة الاستثمار ومفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الانسان والمصرف العراقي للتجارة وهيئة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني.