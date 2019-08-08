الجيش الليبي يواصل تقدمه في عدة محاور بطرابلس

قال محمد الترهوني عضو شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني الليبي إن القوات أحرزت تقدمات واسعة على عدة محاور في العاصمة طرابلس، ونفذت عملية نوعية بمحور خلة الفرجان أسفرت عن القبض على 6 إرهابيين.

وأضاف الترهوني، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الجيش الليبي يحافظ على تقدمه بعدة محاور في العاصمة، والكتيبة 128 تقدمت إلى نقاط جديدة بمحور وادي ربيع دون أدنى مقاومة.

وأضاف أن الكتيبة 128 اعتقدت أمام الانسحاب المفاجئ للمليشيات بأنها أمام كمين، إلا أن سرية الاستطلاع والمتابعة والإبصار قامت بتأمين المنطقة وتمركزت فيها الكتيبتان 128 و155.

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وأشار إلى أن غرفة عمليات إجدابيا أحرزت من جانبها تقدما في محور صلاح الدين وكسبت مواقع جديدة.

وكشف عضو شعبة الإعلام الحربي النقاب عن أن قوات الجيش الليبي بهذه المنطقة تستمر في تقدمها بمحوري الأصفاح والأحياء البرية لتحصل على تمركزات جديدة بعد تقدمات كبيرة باتجاه خزانات النفط.





ولفت الترهوني إلى أن بعض المليشيات الإرهابية انسحبت من مواقعها لتعود إلى منطقة بوسليم داخل العاصمة، وهذا الانسحاب دفع بعض عناصر المليشيات للتفاوض لتسليم أنفسهم، وهو ما حدث مع 3 أشخاص سلموا أنفسهم سلميا بسياراتهم.

واختتم تصريحاته بأن شباب المناطق الذين رحبوا بالجيش الوطني ورفضوا المليشيات الإرهابية نفذوا العديد من العمليات النوعية بمنطقة سوق الجمعة، والغرارات بمنطقة فشلوم وحي الأندلس.