برشلونة يطالب نيمار برفض ريال مدريد

طالب نادي برشلونة الإسباني، البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي برفض الانتقال إلى ريال مدريد، والانتظار حتى تتقدم إدارة النادي الكتالوني بعرض جديد لاستعادته.

وكان ريال مدريد تقدم بعرض قيمته 120 مليون يورو بالإضافة إلى الاستغناء عن لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش لإقناع إدارة سان جيرمان بالاستغناء عن نيمار لصالح "الميرينجي".

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة طلب من نيمار عدم قبول عرض ريال مدريد والذي يتفوق ماديا على عرض برشلونة، في انتظار قيام "البلوجرانا" بمحاولة جديدة لاستعادته، رغم صعوبة الأمر بسبب تعنت إدارة النادي الباريسي مع البارسا، ورفضها فكرة إعادة اللاعب البرازيلي لبرشلونة.

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ويبدو أن رغبة نيمار في العودة لبرشلونة، هي ما تجعل جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني يحافظ على تفاؤله، على الرغم من إدراكه بأن عرض فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يمكن أن يكون حاسماً، ويدفع سان جيرمان للموافقة عليه.

ويتوقع أن يقوم بارتوميو يتقديم عرض الجديد، سيتضمن مبلغا ماليا بالإضافة إلى الاستغناء عن البرازيلي كوتينيو، الذي تأكد عدم ذهابه إلى إنجلترا بعدما أغلق مساء الخميس سوق الانتقالات الصيفية هناك.

ويدرك برشلونة أن إدراج كوتينيو ضمن عرضه لضم نيمار، يمكن أن يجعل إدارة باريس سان جيرمان تتراجع عن تعنتها ضده، خاصة وأن سن كوتينيو لا يزال صغيرا (27 عاما) مقارنة بنجم الريال مودريتش (33 عاما).

ومع ذلك، فإن الأمور ستبقى صعبة، بحسب "سبورت"، بالنسبة لنيمار الذي يواجه ساعات حاسمة لحسم مستقبله، علما أن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة طالب اللاعب البرازيلي صراحة بالإعلان عن رغبته في العودة لبرشلونة، وهو الأمر الذي لا يتوقع حدوثه بسهولة، خاصة وأن والد نيمار لا يثق في إدارة البارسا.

يذكر أن نيمار غادر برشلونة في صيف 2017 صوب باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، وهو الأمر الذي أدرك اللاعب البرازيلي أنه أخطأ فيه، بعدما تبين له عدم تطابق طموحاته مع سان جيرمان الذي يواصل الفشل بشكل دائم في دوري أبطال أوروبا.