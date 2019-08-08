خبراء: سجون ألمانيا غير مهيأة لاستقبال المتطرفين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكر خبراء مختصون أن السجون الألمانية يجب أن تتخذ إجراءات أشد ضد المتطرفين والمتشددين بداخلها، مشيرين إلى أنها غير مهيأة لاستقبال الإرهابيين.

وقال الخبير أندرياس تسيك رئيس معهد أبحاث الصراعات واستخدام العنف بجامعة بيليفيلد اليوم الخميس، خلال تبادل للأفكار بين الخبراء داخل سجن دوسلدورف الذي يقع مقره ببلدة راتينجن المجاورة: إنه بالنظر إلى عودة إرهابيين من مناطق الصراع فإن ألمانيا غير مهيأة بما يكفي لاستقبالهم.

وأضاف تسيك أن لا أحد يستطيع الآن أن يقدر كيفية التعامل مع اضطرابات ما بعد الصدمة التي يحملها العائدون معهم بعد تجارب العنف التي مروا بها.

Advertisements

وأكد تسيك أن العلم يحتاج إلى وسائل ليبحث كيف يزداد التشدد خلف القضبان، وكيف يمكن مقاومته بصورة فعالة.

وأوضح وزير العدل في ولاية شمال الراين ويستفاليا بيتر بيسنباخ أن المخاطر تزداد حدة ليس فقط من خلال عودة الراديكاليين من مناطق النزاع، وإنما أيضا من خلال تزايد عدد المدانين من الإرهابيين خلف القضبان.

وذكر تسيك أنه حتى الآن لا توجد أدلة على أن الإرهابيين يزدادون تطرفا داخل السجون.