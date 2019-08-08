قمع أردوغان وحرب العملات.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الخميس 8 من أغسطس/آب، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: تايمز: بنك قطري جديد ببريطانيا متورط في تمويل «القاعدة»، وتقرير ألماني: نظام أردوغان يقمع المعارضة ويمحو تاريخها، والمحكمة الاتحادية.. مخطط إيراني لاستنساخ ولاية الفقيه بالعراق، وإرشادات أمريكية لحماية سفنها عند المرور بهرمز.

كما تتابعون أيضا: البحرين: تصريحات إيران عن مؤتمر المنامة تفضح سلوكها المزعزع للمنطقة، وسجين فرنسي سابق بالدوحة يطالب بإلغاء امتيازات قطر في بلاده، مطالب حقوقية بتدخل دولي لوقف انتهاكات تركيا في ليبيا.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: صفقة قطرية «مشبوهة» تزج بوزير مالية باكستان السابق في السجن، وارتفاع أسعار النفط بدعم من توقعات خفض الإنتاج، وإثيوبيا تعلن الحرب على التهريب.. مصادرة بضائع بـ56 مليون دولار، وأزمة الطائرة بوينج 737 .. كابوس يؤرق الاقتصاد الأمريكي، وحرب العملات تشتعل.. الصادرات الصينية تضرب الدولار الأمريكي.

وإلى الملاعب تجدون: اتهامات بالاحتيال.. شرطة كوريا الجنوبية تفتح تحقيقا موسعا بسبب رونالدو.

وفي الفن تقرأون: شرير هوليوود ينقذ رضيعا بعد حادث سيارة.

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