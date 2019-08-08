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الان تتابع مقتل 4 في حادث طعن بكاليفورنيا والان مع التفاصيل
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تحاول الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الخميس السبب وراء تنفيذ رجل لعمليات طعن وسرقة مسلحة في منطقتين قرب لوس انجليس قبل يوم مما أسفر عن مقتل أربعة
أشخاص وإصابة اثنين فيما بدا أنه عنف عشوائي.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت الرجل البالغ من العمر 33 عاما لكنها لم تحدد هويته بعد.
وقالت السلطات إن المشتبه به قتل اثنين من جيرانه طعنا أولا بعد ظهر أمس الأربعاء ثم سطا على مخبز في المنطقة وعندها تلقت الشرطة عدة بلاغات عن رجل مسلح بسكين.
ثم سرق الرجل مبالغ مالية بعد أن هدد أصحابها بالسكين وفر في سيارته لمنطقة قريبة حيث قتل رجلا في مطعم وقتل بعدها حارس أمن في مقهى مجاور قبل اعتقاله.
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