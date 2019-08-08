شكرا لقرائتكم خبر عن نظام الملالي يُعدم 46 سجيناً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

كشفت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن نظام الملالي أعدم أخيراً 46 شخصاً ضمن ممارساته في قمع وسفك دماء أبناء الشعب الإيراني.

وذكرت المقاومة الإيرانية، أنه في شهر يوليو تم إعدام 39 سجيناً أربعة منهم من السجينات، وفي الأيام الأولى من أغسطس أعدم النظام سبعة سجناء آخرين أمام الملأ.

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وأشارت المقاومة، إلى أنه تم تنفيذ الإعدامات في سجون بيرجند، وجوهردشت في كرج، وكاشان، وخنداب، وماهشهر، وكلاردشت، وأروميه، ونور، ومشهد، ومهاباد، وزنجان، وميناب، وبندرعباس، وبروجرد، وشيراز، وتبريز، وجرجان، ودزفول، ورشت، وكرمانشاه.

وأضافت أمانة المجلس: «مع تعاظم حالات الاستياء العام وتزايد مشاعر الغضب والكراهية بين المواطنين، يحاول النظام الحاكم في إيران عبثاً الحيلولة دون الانفجار الشعبي من خلال ممارسة القمع والإعدام والتنكيل، وخلق أجواء الرعب والخوف».

ودعت المقاومة الإيرانية، المفوضة السامية ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك مجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوروبي، إلى إدانة موجة الإعدامات في إيران، واتخاذ قرارات ملزمة للتصدي لانتهاكات نظام الملالي الصارخة.

وقالت: «إن الصمت والتقاعس تجاه هذا النظام العائد إلى العصور الوسطى يشجعان الملالي على التمادي في جرائمهم».