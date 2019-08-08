على ذمة الإعلام الأمريكي .. مفاوضات يمنية سعودية مرتقبة لإنهاء العدوان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، عن مساعي الرياض لبحث سبل إجراء مفاوضات مباشرة مع “أنصار الله”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي قوله، إن بلاده تدرس مقترحات لإجراء محادثات مباشرة مع “أنصار الله”، مشيرا إلى أن الرياض “لا تريد أن تجر إلى حرب طويلة في اليمن، لكنها بالمقابل لا تريد أن تبدو “ضعيفة” أو أنها “تضررت” في هذا الملف”.

وتابعت الصحيفة الأميركية بالإشارة إلى أن الرياض تبحث عن حل سياسي لإنهاء الحرب في اليمن، والتي “لطخت” سمعتها داخل الولايات المتحدة بسبب عدد الضحايا الذين سقطوا في الحرب، إذ أن تقرير أممي صدر نهاية الشهر الماضي، أبقى “التحالف السعودي الإماراتي” على لائحة سوداء لمنتهكي حقوق الأطفال، ووثق قتل وتشويه 1689 طفلا خلال العام الماضي.

ووفق التقرير فإن الرياض والتحالف ينحملون مسؤولية هذه الجرائم، وتتحمل الرياض مسؤولية استشهاد 720 طفلا، معظمهم بسبب غارات جوية.