وزير خارجية الأردن: لموقف دولي للضغط على إسرائيل لوقف ممارستها الإستيطانية

شدّد وزير الخارجية الأردنية ​أيمن الصفدي​، على أنّ "قرار ​إسرائيل​ توسعة الإستيطان اللاشرعي عبر بناء 2300 وحدة إستيطانية جديدة في فلسطين المحتلة، خطوة أحادية مدانة تستدعي موقفًا دوليًّا للضغط على إسرائيل لوقف ممارستها الّتي تقوّض جهود السلام وفرصه".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الإستيطان وهدم بيوت الفلسطينيين، تكريس للإحتلال الّذي لن يتحقّق السلام الشامل من دون زواله".

يُذكر أنّ لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع الاسرائيلي كانت قد صدّقت على بناء حوالي 2300 وحدة استيطانية جديدة في ​الضفة الغربية​.