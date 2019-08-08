جونوسن أعلن مشروعا لتسريع إصدار التأشيرات لجذب "أفضل العقول" بعد "بريكست"

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، مشروعًا يقضي بـ"تسريع إصدار التأشيرات لجذب "أفضل العقول"، والسماح ل​بريطانيا​ باستمرار كونها قوة علميّة عظمى"، بعد "​بريكست​".

وأوضح في بيان، "أنّني أريد أن تستمرّ بريطانيا في كونها قوّة علميّة دوليّة عُظمى، وحين نغادر ​الاتحاد الأوروبي​، سندعم العلوم والأبحاث وسنسهر على عدم خسارة المجتمع العلمي بل أن يحظى بفرصة تطوير وتصدير ابتكاراتنا إلى العالم".

ووفقًا للمشروع الّذي كشف عنه جونسون والّذي يأمل في إطلاقه خلال العام الحالي، ستجري دراسة مسارات عدّة لتسهيل إصدار التاشيرات إلى "أفضل العلماء في العالم".