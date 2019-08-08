أعلن رئيس ​الحكومة التونسية​، ​يوسف الشاهد​ عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 15 أيلول المقبل. وجاء الإعلان إثر دورة استثنائية دعا لها المجلس الوطني الموسع لحزبه "تحيا تونس"، يوم 3 آب. وسابقا، أكد علي بكار، المتحدث باسم حزب رئيس الحكومة التونسية، أن الشاهد سيكون مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المبكرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد يترشح رسميا للانتخابات الرئاسية 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.