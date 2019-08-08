البنتاغون: سننشئ آلية أمنية تزيل الهواجس التركية المشروعة بسوريا

ذكرت ​وزارة الدفاع الأميركية​ "​البنتاغون​" بأن "​أميركا​ ستنشئ آلية أمنية مع ​تركيا​ تدخل حيز التنفيذ تدريجيا، تزيل هواجس ​أنقرة​ المشروعة"، مؤكدةً "إحراز تقدم مع تركيا الحليف في ​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​" خلال المحادثات العسكرية بأنقرة في الأسبوع الجاري، لإنشاء آلية أمنية مستدامة تزيل الهواجس الأمنية المشروعة لتركيا شمال شرقي ​سوريا​".

ولفتت إلى انه "في هذا السياق، نخطط لتأسيس مركز العمليات المشتركة بين ​الولايات المتحدة​ وتركيا من أجل الاستمرار في التخطيط والتنفيذ"، مشددةً على أن "الآلية الأمنية ستدخل حيز التنفيذ تدريجيا، والولايات المتحدة تستعد لاتخاذ بعض الخطوات على الفور، وهي على تواصل مع تركيا حول هذه القضايا".